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В «Дженоа» подтвердили предстоящий трансфер Эльдора Шомуродова

В «Дженоа» подтвердили предстоящий трансфер Эльдора Шомуродова
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор «Дженоа» Даниэле Фаджиано подтвердил предстоящий переход нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова.

«Мы согласовали условия сделки. Думаю, в ближайшее время Шомуродов прибудет в Италию. Надеюсь, что это произойдёт совсем скоро», — приводит слова Фаджиано Metaratings.

Шомуродов защищает цвета «Ростова» с 2017 года, а до этого выступал на родине за «Бунёдкор» и «Машъаль». В сборную Узбекистана вызывается с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. В прошлой кампании Эльдор забил 11 голов и отдал 6 результативных передач в 28 встречах чемпионата. В недавнем матче квалификации Лиги Европы с «Маккаби» из Хайфы игрок поразил ворота соперника впервые с февраля.

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