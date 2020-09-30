«Химки» подтвердили переход Артёма Поляруса в «Ахмат»

Спортивный директор подмосковных «Химок» Дмитрий Ульянов сообщил, что клуб продал полузащитника Артёма Поляруса в грозненский «Ахмат».
«Поляруса мы продали в «Ахмат». Длинная история, хорошая сделка для нас», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Украинец является воспитанником «Александрии». За основную команду он выступал с 2012 по 2014 и с 2015 по 2019 год. Полузащитник провёл 112 встреч, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. В 2019 году Полярус пополнил ряды «Химок» на правах свободного агента. Вместе в клубом 28-летний игрок завоевал путёвку в Российскую Премьер-Лигу и добрался до финала Кубка России.
Полярус ещё не вызывался в сборную Украины. За молодёжные национальные команды игрок провёл девять матчей и забил один мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 700 тыс.
- 30 сентября 2020
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