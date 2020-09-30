Неймар стал крупнейшим неплательщиком налогов в Испании

Бывший футболист «Барселоны» Неймар, выступающий за «Пари Сен-Жермен», занимает первое место в списке крупнейших неплательщиков налогов в Испании, сообщает Abc.es.

Долг Неймара по налогам составляет € 34,6 млн. В списке футболист обошёл бизнесмена Агапито Гарсиа Санчеса с долгом € 15,9 млн.

В 2019 году испанские налоговые власти заподозрили Неймара в финансовых махинациях. По мнению налоговиков, Неймар мог намеренно скрыть часть доходов при продлении контракта с «Барселоной» и последующего перехода во французский клуб в 2017 году



Неймар выступал в «Барселоне» с 2013 по 2017 год. Позже бразильский футболист перешёл в «ПСЖ», где выступает по сей день. В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 2 матчах за французский клуб в Лиге 1, получил красную карточку, результативными действиями не отметился.