Неймар стал крупнейшим неплательщиком налогов в Испании

Бывший футболист «Барселоны» Неймар, выступающий за «Пари Сен-Жермен», занимает первое место в списке крупнейших неплательщиков налогов в Испании, сообщает Abc.es.
Долг Неймара по налогам составляет € 34,6 млн. В списке футболист обошёл бизнесмена Агапито Гарсиа Санчеса с долгом € 15,9 млн.
В 2019 году испанские налоговые власти заподозрили Неймара в финансовых махинациях. По мнению налоговиков, Неймар мог намеренно скрыть часть доходов при продлении контракта с «Барселоной» и последующего перехода во французский клуб в 2017 году
Неймар выступал в «Барселоне» с 2013 по 2017 год. Позже бразильский футболист перешёл в «ПСЖ», где выступает по сей день. В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 2 матчах за французский клуб в Лиге 1, получил красную карточку, результативными действиями не отметился.
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