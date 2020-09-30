Суарес и Фати претендуют на награду игроку месяца в Примере

Пресс-служба испанской Примеры назвала список претендентов на звание лучшего футболиста чемпионата Испании по итогам сентября.
В список претендентов вошли: Луис Суарес («Атлетико» — 1 матч, 2 гола, 1 результативная передача), Яго Аспас («Сельта» — 3 матча, 3 гола), Серхио Каналес («Бетис» — 4 матча, 2 результативные передачи), Микель Мерино («Реал Сосьедад» — 4 матча, 2 результативные передачи), Хосе Луис Моралес («Леванте» — 2 матча, 3 гола, 1 результативная передача), Ансу Фати («Барселона» — 1 матч, 2 гола, 1 заработанный пенальти) и Луис Милья («Гранада» — 3 матча, 1 гол).
Лидером чемпионата Испании является «Хетафе», который в трёх матчах набрал семь очков. Второе место занимает «Валенсия», набравшая в четырёх матчах семь очков. Третье — «Бетис» — 6 очков в 4 матчах.
- 30 сентября 2020
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