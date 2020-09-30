Румменигге: Хаби Алонсо мог бы стать интересным тренером для «Баварии» в будущем
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о том, кто мог бы стать главным тренером мюнхенского клуба в будущем.
«Я думаю, что Хаби Алонсо мог бы стать интересным тренером для «Баварии» в будущем. Он отличный и умный парень. Он умеет сочувствовать, а это очень важно для нынешнего поколения игроков», — приводит слова Румменигге AS со ссылкой на Bild.
Сейчас 38-летний Алонсо является тренером второй команды «Реала Сосьедад». В бытность футболистом испанец выступал в составе «Баварии» в период с 2014 по 2017 год. С мюнхенцами он трижды стал чемпионом Германии и по разу выиграл национальный Кубок и Суперкубок. Также двукратный чемпион Европы и чемпион мира играл за «Ливерпуль» и мадридский «Реал».
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