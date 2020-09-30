Маринато Гильерме: однажды неудачно инвестировал деньги, меня обманули

Вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме рассказал, как совершил неудачную инвестицию.

«Около пяти лет назад очень неудачно инвестировал деньги. Это была надёжная компания, много бизнесменов и богатых людей туда вкладывались. В итоге меня обманули. Хорошо, что вложил не очень большую сумму», — приводит слова Гильерме пресс-служба московского клуба.

Гильерме перешёл в «Локомотив» летом 2007 года из «Атлетико Паранаэнсе». Сумма трансфера составила € 1,25 млн. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых пропустил шесть голов и получил три жёлтые карточки. Контракт 34-летнего вратаря с клубом действует до лета 2022 года.