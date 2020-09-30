Радимов: «Зенит» — лучшая команда минувшего сезона. А кто ещё должен быть на этом месте?

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал признание «Зенита» Российским футбольным союзом лучшей командой Российской Премьер-Лиги.



«Зенит» назван лучшей командой минувшего сезона? А кто ещё должен быть на этом месте? Конечно, «Зенит». Во-первых, взяли чемпионство. Во-вторых, с таким отрывом. В-третьих, выиграли все титулы в стране. По-моему, всё логично. Разве нет?



Абсолютно справедливо, что Сергей Семак был назван лучшим тренером минувшего сезона, а Артем Дзюба — лучшим игроком. Если команда выиграла все титулы, так и должно быть — лучший тренер, лучший игрок, лучшая команда. Понятно, что мнение болельщиков других клубов может отличаться, но это уже субъективная точка зрения. Что касается 33 лучших игроков чемпионата, здесь мнение может быть субъективным. А если говорить о лучшей команде и лучшем тренере, то здесь всё понятно и очевидно", — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Дзюба стал лучшим футболистом сезона-2019/2020 по версии РФС, Семак – лучший тренер