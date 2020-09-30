Александр Зинченко: чувствую дискомфорт, поэтому не могу показать максимум

Защитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о травме.



«На четвёртый день после возвращения из сборной почувствовал дискомфорт и ушёл с тренировки. Сканирование показало небольшое повреждение. Сделал паузу на пять-семь дней, после этого вернулся к тренировкам, но боль не уходила.



МРТ показала повреждение приводящей мышцы. На восстановление уйдёт около трёх недель. Чувствую дискомфорт, поэтому не могу показать максимум. Играя, буду вредить себе и команде. Приняли решение, что надо восстановиться на 100%», — приводит слова Зинченко iSport.ua со ссылкой на телеканалы «Футбол 1/Футбол 2/Футбол 3».

В сезоне-2019/2020 Зинченко провёл за «Манчестер Сити» 19 матчей в английской Премьер-лиге. В его пассиве одна красная карточка. Результативными действиями украинец не отметился. До переезда в АПЛ 23-летний футболист выступал за российскую «Уфу».