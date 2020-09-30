ПАОК — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы ПАОКа и «Краснодара» на ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА.
ПАОК: Ж. Живкович, Михаилидис, Ингасон, Варела, Креспо, Эль-Каддури, А. Живкович, Шваб, Яннулис, Пелкас, Дзолис.
Запасные: Пасхалакис, Михай, Свидерски, Ваге, Эсити, Чолак, Нинуа.
«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Рамирес, Кайо, Петров, Газинский, Уткин, Вильена, Кабелла, Классон, Берг.
Запасные: Синицын, Сорокин, Смольников, Камболов, Сперцян, Сулейманов, Кутовой.
Ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ПАОК — «Краснодар».
В первом матче, который проходил в Краснодаре на одноимённом стадионе, российская команда одержала победу со счётом 2:1.
- 30 сентября 2020
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