ПАОК — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы ПАОКа и «Краснодара» на ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

ПАОК: Ж. Живкович, Михаилидис, Ингасон, Варела, Креспо, Эль-Каддури, А. Живкович, Шваб, Яннулис, Пелкас, Дзолис.

Запасные: Пасхалакис, Михай, Свидерски, Ваге, Эсити, Чолак, Нинуа.

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Рамирес, Кайо, Петров, Газинский, Уткин, Вильена, Кабелла, Классон, Берг.

Запасные: Синицын, Сорокин, Смольников, Камболов, Сперцян, Сулейманов, Кутовой.

Ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ПАОК — «Краснодар».

В первом матче, который проходил в Краснодаре на одноимённом стадионе, российская команда одержала победу со счётом 2:1.