Дубль Лукаку принёс «Интеру» крупную победу над «Беневенто»

В перенесённом матче 1-го тура чемпионата Италии «Интер» разгромил «Беневенто» со счётом 5:2. Встреча состоялась в Беневенто на стадионе «Чиро Вигорито». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Марко Пиччинини, ассистировали судьи на линиях Лука Мондин и Вито Мастродонато.
Счёт был открыт в начале матча — на 1-й минуте автором забитого мяча стал Ромелу Лукаку, ему ассистировал Ашраф Хакими. В середине тайма преимущество гостей увеличил Роберто Гальярдини с передачи Эшли Янга. Через несколько минут счёт до крупного довёл Лукаку, оформив дубль с паса Гальярдини. На 34-й минуте разрыв в счёте сократил Джанлука Капрари. В конце тайма четвёртый гол забил Хакими. На 71-й минуте пятый гол забил Лаутаро Мартинес с передачи Алексиса Санчеса. Через несколько минут разрыв в счёте сократил Капрари с паса Джанлуки Лападулы.
В другом матче Серии А «Удинезе» проиграл «Специи» со счётом 0:2.
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