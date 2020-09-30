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Дубль Лукаку принёс «Интеру» крупную победу над «Беневенто»

Дубль Лукаку принёс «Интеру» крупную победу над «Беневенто»
Футбол / Италия 0

В перенесённом матче 1-го тура чемпионата Италии «Интер» разгромил «Беневенто» со счётом 5:2. Встреча состоялась в Беневенто на стадионе «Чиро Вигорито». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Марко Пиччинини, ассистировали судьи на линиях Лука Мондин и Вито Мастродонато.

Счёт был открыт в начале матча — на 1-й минуте автором забитого мяча стал Ромелу Лукаку, ему ассистировал Ашраф Хакими. В середине тайма преимущество гостей увеличил Роберто Гальярдини с передачи Эшли Янга. Через несколько минут счёт до крупного довёл Лукаку, оформив дубль с паса Гальярдини. На 34-й минуте разрыв в счёте сократил Джанлука Капрари. В конце тайма четвёртый гол забил Хакими. На 71-й минуте пятый гол забил Лаутаро Мартинес с передачи Алексиса Санчеса. Через несколько минут разрыв в счёте сократил Капрари с паса Джанлуки Лападулы.

В другом матче Серии А «Удинезе» проиграл «Специи» со счётом 0:2.

Италия - Серия А. 1-й тур
30 сентября 2020, среда. 19:00 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
0 : 2
Специя
Специя
0:1 Галабинов – 29'   0:2 Галабинов – 90+4'
Удаления: нет / Терци – 65'
Италия - Серия А. 1-й тур
30 сентября 2020, среда. 19:00 МСК
Беневенто
Беневенто
Окончен
2 : 5
Интер М
Милан
0:1 Лукаку – 1'   0:2 Гальярдини – 25'   0:3 Лукаку – 28'   1:3 Капрари – 34'   1:4 Хакими – 42'   1:5 Мартинес – 71'   2:5 Капрари – 76'
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