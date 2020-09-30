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«Крылья Советов» разгромили ставропольское «Динамо» в Кубке России

«Крылья Советов» разгромили ставропольское «Динамо» в Кубке России
Футбол / Кубок России 0

В матче группового этапа Кубка России самарские «Крылья Советов» разгромили ставропольское «Динамо» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Ставрополе на стадионе «Динамо». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем (Москва), ассистировали судьи на линиях Кирилл Шорин (Орёл) и Владислав Французов (Нижнекамск).

Счёт был открыт в первом тайме — на 36-й минуте автором забитого мяча стал Сергей Божин. В начале второго тайма преимущество самарского клуба увеличил Дмитрий Цыпченко. На 51-й минуте разрыв в счёте сократил Валерий Царукян. На 89-й минуте третий гол забил Антон Зиньковский. В компенсированное время окончательный счёт установил Владислав Сарвели.

Следующий матч «Крылья Советов» проведут 21 октября на своём поле с «Ротором».

В другом матче Кубка России «Черноморец» дома проиграл «СКА-Хабаровску» со счётом 1:3.

Кубок России. Группа 9
30 сентября 2020, среда. 19:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
1 : 3
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:1 Барков – 13'   0:2 Большаков – 25'   0:3 Гаджимурадов – 45'   1:3 Ахмедханов – 52' (пен)
Кубок России. Группа 7
30 сентября 2020, среда. 19:00 МСК
Динамо Ставрополь
Ставрополь
Окончен
1 : 4
Крылья Советов
Самара
0:1 Божин – 36'   0:2 Цыпченко – 48'   1:2 Царукян – 51'   1:3 Зиньковский – 89'   1:4 Сарвели – 90+3'
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