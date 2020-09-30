«Крылья Советов» разгромили ставропольское «Динамо» в Кубке России

В матче группового этапа Кубка России самарские «Крылья Советов» разгромили ставропольское «Динамо» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Ставрополе на стадионе «Динамо». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем (Москва), ассистировали судьи на линиях Кирилл Шорин (Орёл) и Владислав Французов (Нижнекамск).
Счёт был открыт в первом тайме — на 36-й минуте автором забитого мяча стал Сергей Божин. В начале второго тайма преимущество самарского клуба увеличил Дмитрий Цыпченко. На 51-й минуте разрыв в счёте сократил Валерий Царукян. На 89-й минуте третий гол забил Антон Зиньковский. В компенсированное время окончательный счёт установил Владислав Сарвели.
Следующий матч «Крылья Советов» проведут 21 октября на своём поле с «Ротором».
В другом матче Кубка России «Черноморец» дома проиграл «СКА-Хабаровску» со счётом 1:3.
- 30 сентября 2020
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