Защитник «Шальке-04» Кабак дисквалифицирован на 4 матча за плевок в соперника
Турецкий защитник «Шальке-04» Озан Кабак дисквалифицирован на 4 матча, сообщается в официальном «твиттере» клуба из Гельзенкирхена.
Такое наказание наложено на футболиста за плевок в защитника «Вердера» Людвига Аугустинссона в матче 2-го тура чемпионата Германии (1:3). Таким образом, Кабак пропустит матчи Бундеслиги с «РБ Лейпциг», «Унионом», дортмундской «Боруссией» и «Штутгартом».
Кабак перешёл в «Шальке-04» летом 2019 года из «Штутгарта». Сумма трансфера составила € 15 млн. В нынешнем сезоне 20-летний турок принял участие в двух матчах чемпионата Германии (два — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил две жёлтые и одну красную карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.
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