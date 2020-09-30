«Дженоа» назвала фамилии 11 заражённых коронавирусом игроков

Пресс-служба «Дженоа» выпустила официальное заявление по поводу заражения игроков команды коронавирусной инфекцией.

«Дженоа» сообщает, что футболистами, чей тест на коронавирус дал положительный результат, являются Франческо Кассата, Лукас Лерагер, Федерико Маркетти, Филиппо Мелегони, Лука Пеллегрини, Маттиа Перин, Марко Пьяца, Иван Радованович, Лассе Шоне, Давид Дзаппакоста. Сегодня в течение дня выявлено наличие инфекции и у Валона Бехрами. Клуб инициировал все процедуры, предусмотренные действующим протоколом, и проинформировал власти о соответствующих мерах", — сообщает пресс-служба итальянского клуба.

В «Дженоа» назвали имена четырёх сотрудников клуба, заразившихся коронавирусом.

Сообщалось, что в итальянской команде выявлено 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией.