«Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли» в Кубке лиги

В матче 4-го раунда Кубка английской лиги «Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли» со счётом 3:0 и завоевал путёвку в четвертьфинал. Встреча состоялась в Бёрнли на стадионе «Терф Мур». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли, ассистировали судьи на линиях Эдвард Смарт и Иан Хассин.
Счёт был открыт в первом тайме — на 35-й минуте автором забитого мяча стал Рахим Стерлинг, ему ассистировал Бенжамен Менди. В начале второго тайма преимущество «горожан» увеличил Стерлинг с паса Феррана Торреса. На 65-й минуте счёт до крупного довёл Торрес с передачи Стерлинга.
В 1/4 финала Кубка лиги уже вышли «Тоттенхэм Хотспур», в серии пенальти обыгравший «Челси», а также «Ньюкасл Юнайтед», в серии пенальти обыгравший клуб 4-го дивизиона «Ньюпорт Каунти».
- 30 сентября 2020
-
23:41
-
23:36
-
23:35
-
23:30
-
23:29
-
23:21
-
23:11
-
23:05
-
22:49
-
22:35
-
22:24
-
22:10
-
22:04
-
21:56
-
21:51
-
21:50
-
21:42
-
21:33
-
21:23
-
21:05
-
20:58
-
20:47
-
20:35
-
20:33
-
20:21
-
20:14
-
20:06
-
19:51
-
19:40
-
19:33
-
19:30
-
19:28
-
19:25
-
19:23
-
19:06