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«Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли» в Кубке лиги

«Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли» в Кубке лиги
Футбол / Англия 0

В матче 4-го раунда Кубка английской лиги «Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли» со счётом 3:0 и завоевал путёвку в четвертьфинал. Встреча состоялась в Бёрнли на стадионе «Терф Мур». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли, ассистировали судьи на линиях Эдвард Смарт и Иан Хассин.

Счёт был открыт в первом тайме — на 35-й минуте автором забитого мяча стал Рахим Стерлинг, ему ассистировал Бенжамен Менди. В начале второго тайма преимущество «горожан» увеличил Стерлинг с паса Феррана Торреса. На 65-й минуте счёт до крупного довёл Торрес с передачи Стерлинга.

В 1/4 финала Кубка лиги уже вышли «Тоттенхэм Хотспур», в серии пенальти обыгравший «Челси», а также «Ньюкасл Юнайтед», в серии пенальти обыгравший клуб 4-го дивизиона «Ньюпорт Каунти».

Англия - Кубок лиги. 4-й раунд
30 сентября 2020, среда. 21:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Стерлинг – 35'   0:2 Стерлинг – 49'   0:3 Торрес – 65'
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