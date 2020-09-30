«Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли» в Кубке лиги

В матче 4-го раунда Кубка английской лиги «Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли» со счётом 3:0 и завоевал путёвку в четвертьфинал. Встреча состоялась в Бёрнли на стадионе «Терф Мур». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли, ассистировали судьи на линиях Эдвард Смарт и Иан Хассин.

Счёт был открыт в первом тайме — на 35-й минуте автором забитого мяча стал Рахим Стерлинг, ему ассистировал Бенжамен Менди. В начале второго тайма преимущество «горожан» увеличил Стерлинг с паса Феррана Торреса. На 65-й минуте счёт до крупного довёл Торрес с передачи Стерлинга.

В 1/4 финала Кубка лиги уже вышли «Тоттенхэм Хотспур», в серии пенальти обыгравший «Челси», а также «Ньюкасл Юнайтед», в серии пенальти обыгравший клуб 4-го дивизиона «Ньюпорт Каунти».