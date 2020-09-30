Руй Кошта: говорить о Роналду будут и через 300 лет

Бывший полузащитник сборной Португалии Руй Кошта поделился мнением о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Я буду удивлен, когда Роналду перестанет забивать свои потрясающие голы. Говорить о нём будут и через 300 лет. Он уникален. Криштиану играет на своём уровне в разных командах и в сборной. Ему 35 лет, и он везде добивался успеха.

В матче с «Ромой» он был везде, не хотел проигрывать и стремился забить. Когда Роналду ставит цель, он достигает её. Я хорошо его знаю и убеждён, что помимо победы в чемпионате он также хочет быть лучшим бомбардиром. В Италии он этого ещё не добился. Думаю, он будет играть до 40 лет", — приводит слова Кошты A Bola со ссылкой на Tuttosport.

В нынешнем сезоне Роналду провёл 2 матча в Серии А и забил 3 гола.