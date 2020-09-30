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Спортивный директор «Тамбова»: Обухов переходит в «Ростов». Сумма трансфера нормальная

Спортивный директор «Тамбова»: Обухов переходит в «Ростов». Сумма трансфера нормальная
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подтвердил, что нападающий команды Владимир Обухов перейдёт в «Ростов».

«Да, Володя переходит в «Ростов». Трансферная сумма? Нормальная. В четверг всё решится окончательно", — приводит слова Худякова „Матч ТВ“.

Владимир Обухов является воспитанником московского «Спартака». В «Тамбов» он перешёл в сентябре 2019 года из «Сочи» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провёл девять матчей в Российской Премьер-Лиге и не отметился результативными действиями. Контракт 28-летнего игрока с клубом действует до лета 2021 года.

Ранее появилась информация, что нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов близок к переходу в «Дженоа».

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