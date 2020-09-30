«Бавария» хочет купить Крамарича, сделавшего дубль в матче с мюнхенцами

Нападающий «Хоффенхайма» Андрей Крамарич может перейти в мюнхенскую «Баварию», сообщает Bild.



Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич интересовался возможностью покупки Крамарича в агентстве P&P Sportmanagement, представляющем интересы футболиста.

«Хоффенхайм» одержал крупную победу в матче 2-го тура немецкой Бундеслиги с мюнхенской «Баварией». Встреча проходила на стадионе «Райн-Некар-Арена» в Зинсхайме и завершилась со счётом 4:1. Счёт на 16-й минуте встречи открыл Эрмин Бичакчич, ему ассистировал Деннис Гайгер. Преимущество «Хоффенхайма» увеличил Мунас Даббур. На 36-й минуте один мяч отыграл Йозуа Киммих, голевую передачу отдал Томас Мюллер. На 77-й минуте Крамарич забил третий гол «Хоффенхайма». В добавленное время Крамарич оформил дубль, забив с пенальти.



После двух туров «Хоффенхайм», набрав 6 очков, возглавил турнирную таблицу Бундеслиги. «Бавария» (3) занимает шестое место.