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ПАОК — «Краснодар»: защитник греков пяткой забил в свои ворота

ПАОК — «Краснодар»: защитник греков пяткой забил в свои ворота
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитник ПАОКа Иоаннис Михайлидис забил автогол в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Краснодаром».

На 73-й минуте Игорь Смольников прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и прострелил в центр, где мяч попал в пятку Михайлидису, перелетел через футболиста и залетел в ворота.

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