ПАОК — «Краснодар»: защитник греков пяткой забил в свои ворота
Защитник ПАОКа Иоаннис Михайлидис забил автогол в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Краснодаром».
На 73-й минуте Игорь Смольников прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и прострелил в центр, где мяч попал в пятку Михайлидису, перелетел через футболиста и залетел в ворота.
- 30 сентября 2020
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