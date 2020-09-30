ПАОК — «Краснодар»: защитник греков пяткой забил в свои ворота

Защитник ПАОКа Иоаннис Михайлидис забил автогол в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Краснодаром».

На 73-й минуте Игорь Смольников прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и прострелил в центр, где мяч попал в пятку Михайлидису, перелетел через футболиста и залетел в ворота.