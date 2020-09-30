«Зальцбург» и «Мидтьюлланн» вышли в групповой этап Лиги чемпионов

В ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов австрийский «Ред Булл Зальцбург» обыграл израильский «Маккаби» Тель-Авив. Встреча проходила на стадионе «Ред Булл Арена — Вальс-Зиценхайм» в Зальцбурге и завершилась со счётом 3:1.

В составе «Зальцбурга» мячи забили Доминик Собослаи и Патсон Дака, оформивший дубль. Единственный гол «Маккаби» на счету Эдена Карзева.

По сумме двух матчей «Ред Булл Зальцбург» обыграл «Маккаби» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов. В первом матче австрийцы переиграли израильтян со счётом 2:1.

В параллельном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов датский «Мидтьюлланн» разгромил чешскую «Славию» со счётом 4:1. Первый матч завершился вничью (0:0). «Мидтьюлланн» также вышел в групповой этап Лиги чемпионов.