«Зальцбург» и «Мидтьюлланн» вышли в групповой этап Лиги чемпионов
В ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов австрийский «Ред Булл Зальцбург» обыграл израильский «Маккаби» Тель-Авив. Встреча проходила на стадионе «Ред Булл Арена — Вальс-Зиценхайм» в Зальцбурге и завершилась со счётом 3:1.
В составе «Зальцбурга» мячи забили Доминик Собослаи и Патсон Дака, оформивший дубль. Единственный гол «Маккаби» на счету Эдена Карзева.
По сумме двух матчей «Ред Булл Зальцбург» обыграл «Маккаби» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов. В первом матче австрийцы переиграли израильтян со счётом 2:1.
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч
30 сентября 2020, среда. 22:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
3 : 1
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
1:0 Дака – 16' 1:1 Карзев – 30' 2:1 Собослаи – 45+4' (пен) 3:1 Дака – 68'
В параллельном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов датский «Мидтьюлланн» разгромил чешскую «Славию» со счётом 4:1. Первый матч завершился вничью (0:0). «Мидтьюлланн» также вышел в групповой этап Лиги чемпионов.
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