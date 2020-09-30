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«Зальцбург» и «Мидтьюлланн» вышли в групповой этап Лиги чемпионов

«Зальцбург» и «Мидтьюлланн» вышли в групповой этап Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов австрийский «Ред Булл Зальцбург» обыграл израильский «Маккаби» Тель-Авив. Встреча проходила на стадионе «Ред Булл Арена — Вальс-Зиценхайм» в Зальцбурге и завершилась со счётом 3:1.

В составе «Зальцбурга» мячи забили Доминик Собослаи и Патсон Дака, оформивший дубль. Единственный гол «Маккаби» на счету Эдена Карзева.

По сумме двух матчей «Ред Булл Зальцбург» обыграл «Маккаби» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов. В первом матче австрийцы переиграли израильтян со счётом 2:1.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч
30 сентября 2020, среда. 22:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
3 : 1
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
1:0 Дака – 16'   1:1 Карзев – 30'   2:1 Собослаи – 45+4' (пен)   3:1 Дака – 68'

В параллельном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов датский «Мидтьюлланн» разгромил чешскую «Славию» со счётом 4:1. Первый матч завершился вничью (0:0). «Мидтьюлланн» также вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч
30 сентября 2020, среда. 22:00 МСК
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Окончен
4 : 1
Славия П
Прага, Чехия
0:1 Олайинка – 3'   1:1 Каба – 65'   2:1 Шольц – 84' (пен)   3:1 Ониика – 88'   4:1 Драйер – 90+1'
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