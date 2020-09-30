Россию на групповом этапе Лиги чемпионов представят три клуба
На групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/2021 Россию представят три клуба: петербургский «Зенит», московский «Локомотив» и «Краснодар».
«Зенит» и «Локомотив» попали в Лигу чемпионов автоматически как команды, занявшие 1-е и 2-е место в Российской Премьер-Лиге. «Краснодар» пробивался в групповой этап через квалификацию. В раунде плей-офф краснодарский клуб встречался с греческим ПАОКом и дважды обыграл соперника со счётом 2:1.
«Зенит» и «Локомотив» уже выступали в Лиге чемпионов. Петербургский клуб трижды выходил из группы, но каждый раз вылетал в 1/8 финала. «Локомотив» один раз вылетел в 1/8 финала, а также однажды вышел во 2-й групповой этап, пока он ещё не был упразднён. «Краснодар» выступит на групповом этапе впервые.
Киевское «Динамо» разгромило «Гент» и вышло в Лигу чемпионов
- 1 октября 2020
-
00:53
-
00:53
-
00:44
-
00:38
-
00:35
-
00:31
-
00:20
-
00:14
-
00:06
-
00:00
- 30 сентября 2020
-
23:58
-
23:54
-
23:48
-
23:41
-
23:36
-
23:35
-
23:30
-
23:29
-
23:21
-
23:11
-
23:05
-
22:49
-
22:35
-
22:24
-
22:10
-
22:04
-
21:56
-
21:51
-
21:50
-
21:42
-
21:33
-
21:23
-
21:05
-
20:58
-
20:47
Партнерский контент