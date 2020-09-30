Россию на групповом этапе Лиги чемпионов представят три клуба

На групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/2021 Россию представят три клуба: петербургский «Зенит», московский «Локомотив» и «Краснодар».

«Зенит» и «Локомотив» попали в Лигу чемпионов автоматически как команды, занявшие 1-е и 2-е место в Российской Премьер-Лиге. «Краснодар» пробивался в групповой этап через квалификацию. В раунде плей-офф краснодарский клуб встречался с греческим ПАОКом и дважды обыграл соперника со счётом 2:1.

«Зенит» и «Локомотив» уже выступали в Лиге чемпионов. Петербургский клуб трижды выходил из группы, но каждый раз вылетал в 1/8 финала. «Локомотив» один раз вылетел в 1/8 финала, а также однажды вышел во 2-й групповой этап, пока он ещё не был упразднён. «Краснодар» выступит на групповом этапе впервые.