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Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021
Футбол / Лига чемпионов 0

Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Жеребьёвка состоится 1 октября.

Корзина 1: «Бавария» (Германия), «Севилья», «Реал» (оба — Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Ювентус» (Италия), «ПСЖ» (Франция), «Зенит» (Россия), «Порту» (Португалия).

Корзина 2: «Барселона», «Атлетико» (оба — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» (все — Англия), «Шахтёр» (Украина), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Аякс» (Нидерланды).

Корзина 3: «Динамо» Киев (Украина), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Интер», «Лацио», «Аталанта» (все — Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Краснодар» (Россия).

Корзина 4: «Локомотив» (Россия), «Марсель», «Ренн» (оба — Франция), «Брюгге» (Бельгия), «Боруссия» Менхенгладбах (Германия), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Мидтьюлланн» (Дания), «Ференцварош» (Венгрия).

Россию на групповом этапе Лиги чемпионов представят три клуба
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