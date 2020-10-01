«Вытерпели». Газинский прокомментировал выход «Краснодара» в групповой этап ЛЧ

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал победу над греческим ПАОКом (2:1) в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.



«На самом деле ожидали, что матч будет сложным. Понимали, что на этом уровне простых матчей не бывает. Вытерпели. Может, не всё получалось в атаке, но на данном этапе важно было победить», — цитирует Газинского «Матч ТВ».

В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» обыграл ПАОК со счётом 2:1 и вышел в групповой этап турнира. Встреча состоялась в Салониках на стадионе «Тумба». Счёт был открыт во втором тайме — на 73-й минуте гол в свои ворота забил защитник греческого клуба Иоаннис Михайлидис. На 77-й минуте хозяева восстановили равновесие благодаря голу Омара Эль-Каддури, ему ассистировал Штефан Шваб. Впрочем, через несколько секунд «Краснодар» вывел вперёд Реми Кабелла.



«Краснодар» впервые выступит на групповом этапе Лиги чемпионов. Соперники «быков» станут известны по результатам жеребьёвки, которая состоится 1 октября.