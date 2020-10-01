Василий Уткин: «Краснодар» заработал около € 25 млн. Тут очень уместно слово «заслужили»

Блогер Василий Уткин прокомментировал выход «Краснодара» в групповой этап Лиги чемпионов.

«3 команды в Лиге чемпионов — это очень круто. Я никогда не разделяю посыл многих моих коллег — побиться за очки, за коэффициент, чтоб было больше команд — все это важно, конечно. Но гораздо существеннее, если считать деньги. Сокращение представительства, в первую очередь в ЛЧ — это потеря денег. „Краснодар“ заработал примерно € 25 млн. И конкретно в этом смысле очень уместно слово «заслужили». Потому что «Краснодар» строился основательно, потрачены килограммы денег, а это первый такой крутой финансовый приход. И это средства, которые в нашу российскую лигу пришли и будут потрачены на развитие.

Ещё мне показалось важным, что победа «Краснодара» стала результатом, достигнутым игроками на поле. Это не суперплан и не матч-менеджмент, и не превосходство над соперником в классе. Это победа степ бай степ, когда ты раньше ловишь соперника на ошибке, когда шаталось, качалось всё до последних десяти минут. Команда дозрела", — написал Уткин в своём телеграм-канале.