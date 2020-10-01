«Не описать, что творилось в раздевалке». Смольников о победе «Краснодара» в игре с ПАОКом

Защитник «Краснодара» Игорь Смольников прокомментировал победу в матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с ПАОК (2:1).

«Я сейчас на эмоциях. Не описать, что творилось в раздевалке. Тренер поблагодарил всех. Сказал, что сделали хорошую работу, мы заслужили это. И он очень счастлив, что эта мечта под названием Лига чемпионов пришла в Краснодар. Весь город там с нетерпением это ждёт.

Мы просто вышли на матч с настроем, чтобы нам перед собой не было стыдно, а после игры не отводили друг от друга глаза. Договорились отдать все силы, всё что у нас есть, ради победы. В принципе все так и получилось», — приводит слова Смольникова «Матч ТВ».

В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» обыграл ПАОК со счётом 2:1 и вышел в групповой этап турнира. «Краснодар» впервые выступит на групповом этапе Лиги чемпионов. Соперники «быков» станут известны по результатам жеребьёвки, которая состоится 1 октября.