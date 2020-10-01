Гвардиола подтвердил, что Зинченко останется в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что украинский защитник Александр Зинченко не покинет клуб.

«Недавно он снова получил травму. Он выздоровел от одного повреждения, но снова получил травму и выбыл на две или три недели. Останется ли он в «Манчестер Сити»? Ага», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Зинченко рассказал, что МРТ показала повреждение приводящей мышцы. На восстановление уйдёт около трёх недель.

Ранее сообщалось, что украинский защитник может продолжить карьеру в «Барселоне».

В сезоне-2019/2020 Зинченко провёл за «Манчестер Сити» 19 матчей в английской Премьер-лиге. В его пассиве одна красная карточка. Результативными действиями украинец не отметился. До переезда в АПЛ 23-летний футболист выступал за российскую «Уфу».