Нападающий «Баварии» Томас Мюллер стал самым титулованным немцем в истории. В матче за Суперкубок Германии мюнхенский клуб обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:2.

Таким образом, Мюллер выиграл свой 27-й трофей в карьере. По этому показателю он обогнал бывшего одноклубника и партнёра по сборной полузащитника Бастиана Швайнштайгера и стал самым титулованным немцем в истории.

Мюллер является воспитанником «Баварии» и выступает за клуб с 2008 года. С мюнхенцами 31-летний форвард девять раз становился чемпионом Германии, шесть раз завоёвывал Кубок и шесть раз – Суперкубок страны, по два раза выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также один раз становился победителем клубного чемпионата мира. Помимо этого, Томас является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии.