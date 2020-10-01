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Томас Мюллер стал самым титулованным немцем в истории

Томас Мюллер стал самым титулованным немцем в истории
Футбол / Германия 0

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер стал самым титулованным немцем в истории. В матче за Суперкубок Германии мюнхенский клуб обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:2.

Таким образом, Мюллер выиграл свой 27-й трофей в карьере. По этому показателю он обогнал бывшего одноклубника и партнёра по сборной полузащитника Бастиана Швайнштайгера и стал самым титулованным немцем в истории.

Мюллер является воспитанником «Баварии» и выступает за клуб с 2008 года. С мюнхенцами 31-летний форвард девять раз становился чемпионом Германии, шесть раз завоёвывал Кубок и шесть раз – Суперкубок страны, по два раза выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также один раз становился победителем клубного чемпионата мира. Помимо этого, Томас является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии.

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