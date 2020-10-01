Клубы АПЛ могут использовать велосипеды для возвращения болельщиков на стадионы

В АПЛ могут использовать велосипеды для возвращения болельщиков на стадионы на фоне коронавируса, сообщает The Sun.

По данным источника, в эти выходные ограниченному количеству болельщиков должны были разрешить вход на стадионы, однако из-за новой вспышки коронавируса английское правительство отменило это решение. Отмечается, что министры обеспокоены тем, что тысячи болельщиков будут пользоваться общественным транспортом, чтобы добраться на стадионы, что может вызвать новые случаи заражения.

Ведущие клубы АПЛ хотят показать, что на стадионы можно добраться без столпотворения. Для этого команды хотят сдавать в аренду велосипеды, чтобы все могли безопасно добраться до стадионов. Также рассматриваются варианты предоставления дополнительного места для парковки автомобилей и поддержание связи с железнодорожными компаниями для предоставления достаточного количества услуг, чтобы сохранять социальное дистанцирование.