«С автоголом нам немного повезло». Газинский – о выходе «Краснодара» в групповой этап ЛЧ

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал победу над греческим ПАОКом (2:1) в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Сегодня не всё складывалось так, как нам бы хотелось, но главным было добиться победы. Мы всегда стремимся показать хорошую игру, однако сегодня не менее важно было добиться результата.

Что было ключевым в противостоянии – пенальти Сафонова или автогол грека? Скажем так, у нас и в первом матче были шансы увеличить преимущество, но именно во второй игре забили ключевые голы. В случае с автоголом нам немного повезло, но с другой стороны, это мы вынудили соперника ошибиться», — сказал Газинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» обыграл ПАОК со счётом 2:1 и вышел в групповой этап турнира.

«Краснодар» впервые выступит на групповом этапе Лиги чемпионов. Соперники «быков» станут известны по результатам жеребьёвки, которая состоится 1 октября. Также от России на групповой стадии турнира выступят «Зенит» и «Локомотив».