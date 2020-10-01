«Я ждал этого всю карьеру». Берг о выходе «Краснодара» в групповой этап Лиги чемпионов

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг прокомментировал выход в групповой этап Лиги чемпионов.

«Чувства потрясающие, невероятные. Я ждал этого на протяжении очень долгого времени, всю свою карьеру. Это большое, знаковое событие для клуба, для «Краснодара». Год назад всё было иначе, но сейчас мы заслужили победу по сумме двух игр. Если выигрываешь два матча, значит заслужил. Но ПАОК тоже провёл два сильных матча. В таких играх не думаешь о том, где у тебя и что болит. Это схватка, которую не хочешь пропустить, если только у тебя не сломана нога», — сказал Берг в послематчевом интервью.

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» обыграл ПАОК со счётом 2:1 и вышел в групповой этап турнира.

«Краснодар» впервые выступит на групповом этапе Лиги чемпионов. Соперники «быков» станут известны по результатам жеребьёвки, которая состоится 1 октября. Также от России на групповой стадии турнира выступят «Зенит» и «Локомотив».