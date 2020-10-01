«Краснодар» — седьмой российский клуб в основной сетке Лиги чемпионов
«Краснодар» обыграл греческих ПАОК в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов и стал седьмым в истории турнира российским участником основной сетки его розыгрыша.
Ранее в групповом турнире Лиги чемпионов играли московские «Спартак», ЦСКА и «Локомотив», петербургский «Зенит», казанский «Рубин» и «Ростов». Ростовчане до успеха «Краснодара» были самыми самым свежими новичками этого раунда, выйдя в групповой турнир в сезоне-2016/2017.
Жеребьёвка групповой стадии Лиги чемпионов состоится 1 октября. «Зенит» — в первой корзине, «Краснодар» — в третьей, «Локомотив» — в четвёртой. Единственным участником Лиги Европы от России в текущем сезоне стал ЦСКА, «Динамо» и «Ростов» покинули этот турнир на стадии квалификации.
«Я ждал этого всю карьеру». Берг о выходе «Краснодара» в групповой этап Лиги чемпионов
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