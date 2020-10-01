Депай перейдёт в «Барселону», если клуб покинет Дембеле
Испанская «Барселона» по-прежнему хочет подписать контракт с голландским форвардом «Лиона» Мемфисом Депаем. Как сообщает в своём «инстаграме» журналист Фабрицио Романо, переход станет возможным в том случае, если «Барсу» покинет французский полузащитник Усман Дембеле.
Форвард — главная трансферная цель главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана. Условия личного контракта Депая были согласованы ещё несколько недель назад.
Мемфис Депай перешёл в «Лион» из английского «Манчестер Юнайтед» в 2017 году. В сезоне-2019/2020 игрок вместе с командой дошёл до полуфинала Лиги чемпионов. В текущем розыгрыше чемпионата Франции Мемфис Депай провёл за «Лион» 5 матчей, забил 4 мяча и получил одну жёлтую карточку.
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