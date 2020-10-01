Газинский: чем больше российских команд в еврокубках – тем лучше

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал победу своей команды над греческим ПАОКом (2:1) в ответном матче раунда плей офф квалификации Лиги чемпионов.

«Отсутствие зрителей — большая потеря. Может быть, прозвучит банально, но это факт — без болельщиков в футбол играть скучно. Мы выходим на поле ради них. Но есть меры безопасности из-за COVID-2019, и нужно относиться к ним с уважением.



Приятно ли, что «Краснодар» защитил честь России в еврокубках? Очень жаль, что некоторым российским клубам не удалось пробиться сквозь квалификацию Лиги Европы. Чем больше наших команд в еврокубках, тем лучше. Ну а нашей задачей было добиться исторического успеха для клуба — выйти в групповой этап Лиги чемпионов. И мы это сделали!



Что касается того, с кем я мечтаю сыграть в групповом этапе, то много с кем, одну команду и не выделю. Всё-таки это мой дебют в Лиге чемпионов. Матч с любой командой из первой или второй корзины станет большим событием.



Когда я взял телефон после матча, там были десятки непрочитанных сообщений. Первой, конечно, поздравила семья. Друзья, близкие — поздравлений и пожеланий было много», — сказал Газинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.