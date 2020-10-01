Три российских клуба в Лиге чемпионов, у «Баварии» пятый трофей за год. Главное к утру

«Краснодар» — в группе Лиги чемпионов, «Лейкерс» ведут в серии с «Майами». Эти и другие новости в традиционной утренней подборке чемпионата.

1. «Краснодар» обыграл ПАОК в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Впервые три российских клуба сыграют в групповом турнире Лиги чемпионов.

2. «Бавария» выиграла Суперкубок Германии и завоевала пятый трофей в 2020 году.

3. «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл первый матч финальной серии НБА с «Майами Хит».

4. Петербургский СКА одолел «Сибирь» со счётом 6:4 в матче КХЛ.

5. Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису.

6. Бельгийский нападающий мадридского «Реала» Эден Азар вновь травмирован и рискует пропустить матч с «Барселоной».

7. В итальянском «Дженоа» подтверждают скорый переход форварда «Ростова» Эльдора Шомуродова.

8. Конор Макгрегор подтвердил поединок с Порье 12 декабря.