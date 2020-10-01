«Вот и славно, трам-пам-пам». Директор академии «Краснодара» — о выходе в группу ЛЧ

Коммерческий директор и директор академии «Краснодара» Арам Фундукян прокомментировал выход клуба в групповую стадию Лиги чемпионов.

«Вот и славно, трам-пам-пам. Всем нашим болельщикам. Спасибо за то, что верили в нас, поддерживали нас, были с нами всегда, несмотря ни на что. Вы верили в команду, вы поддерживали наших парней всегда. Это ваш праздник. Поздравляю вас! — написал Фундукян в „Твиттере“.

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» обыграл ПАОК со счётом 2:1 и вышел в групповой этап турнира.

«Краснодар» впервые выступит на групповом этапе Лиги чемпионов. Соперники «быков» станут известны по результатам жеребьёвки, которая состоится сегодня, 1 октября. Также от России на групповой стадии турнира выступят «Зенит» и «Локомотив».