«Вот и славно, трам-пам-пам». Директор академии «Краснодара» — о выходе в группу ЛЧ

Коммерческий директор и директор академии «Краснодара» Арам Фундукян прокомментировал выход клуба в групповую стадию Лиги чемпионов.
«Вот и славно, трам-пам-пам. Всем нашим болельщикам. Спасибо за то, что верили в нас, поддерживали нас, были с нами всегда, несмотря ни на что. Вы верили в команду, вы поддерживали наших парней всегда. Это ваш праздник. Поздравляю вас! — написал Фундукян в „Твиттере“.
В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» обыграл ПАОК со счётом 2:1 и вышел в групповой этап турнира.
«Краснодар» впервые выступит на групповом этапе Лиги чемпионов. Соперники «быков» станут известны по результатам жеребьёвки, которая состоится сегодня, 1 октября. Также от России на групповой стадии турнира выступят «Зенит» и «Локомотив».
- 1 октября 2020
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