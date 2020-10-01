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«Я так горжусь!» Кабелла сфотографировался в раздевалке после выхода «Краснодара» в ЛЧ

«Я так горжусь!» Кабелла сфотографировался в раздевалке после выхода «Краснодара» в ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла в своём «твиттере» опубликовал фотографию из раздевалки после ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с ПАОКом.

Как и в первой встрече, «быки» одержали победу со счётом 2:1, а 30-летний француз забил по голу в обоих матчах. Таким образом, «Краснодар» впервые в своей истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. В главном еврокубковом турнире Российскую Премьер-Лигу будут также представлять «Зенит» и «Локомотив».

«Мы в Лиге чемпионов. Это первый выход в групповой этап для моего клуба! Я так горжусь!» — написал Кабелла.

Жеребьёвка групповой стадии Лиги чемпионов состоится сегодня, 1 октября. «Зенит» будет в первой корзине, «Краснодар» — в третьей, «Локомотив» — в четвёртой. Единственным участником Лиги Европы от России в нынешнем сезоне стал ЦСКА, «Динамо» и «Ростов» покинули этот турнир на стадии квалификации.

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