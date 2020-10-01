Семак: Кокорин был важен для «Зенита», это один из лучших футболистов России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о неудачной попытке заключить новый контракт с нападающим Александром Кокориным, который в итоге подписал соглашение со «Спартаком».
«К сожалению, не получилось взять в команду Сашу Кокорина, который был важен для нас. Для борьбы за выход из группы в Лигу чемпионов нам были нужны два игрока. Я говорил об этом руководству. Но, к сожалению, пока не вышло взять тех двоих, о которых шла речь. Так что будем смотреть на жеребьёвку группового этапа и оценивать, насколько в наших силах побороться за выход в плей-офф. Иногда даже нереальные цели достигаются, если очень этого хотеть. Плюс тут нужна доля везения — именно она помогает, когда команда добивается победы, будучи ниже по уровню, чем соперник.
Два неполных матча Кокорина без голов и голевых передач? Я прекрасно знаю его возможности и нисколько не сомневаюсь, что он один из лучших футболистов России», — цитируют Семака «Известия».
- 1 октября 2020
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