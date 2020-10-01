Быстров — Галицкому: купите нападающего, Берга «Краснодару» будет недостаточно

Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров обратился к президенту «быков» Сергею Галицкому с просьбой приобрести нападающего для группового этапа Лиги чемпионов.
«Надо отметить, что «Краснодар» играл вдесятером на чужом поле с хорошей командой. Пацаны выдержали, потому что нападающий отсутствовал у «Краснодара». Поэтому, Сергей Николаевич, купите, пожалуйста, нападающего. Такого нападающего, который может принести результат. В Лиге чемпионов Берга будет недостаточно, и мы это видели в игре с ПАОКом.
Вышел Смольников и усилил, но «скамейки» нет. Если захотеть, то можно купить нападающего под Лигу чемпионов. Берг до 70-й минуты один раз скинул мяч грудью. Я понимаю, что у него травма, но если мы хотим видеть «Краснодар» уверенным в Лиге чемпионов, то обязательно нужен форвард", — цитирует Быстрова «Матч ТВ».
- 1 октября 2020
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