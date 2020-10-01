Губернатор края назвал победу «Краснодара» исторической

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отреагировал на выход «Краснодара» в основную стадию Лиги чемпионов.



Накануне, 30 сентября, «быки» на выезде сыграли с ПАОКом в ответном матче раунда плей-офф квалификации. Как и в первой встрече, «Краснодар» одержал победу со счётом 2:1. Таким образом, команда впервые в своей истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. В главном еврокубковом турнире Российскую Премьер-Лигу будут также представлять «Зенит» и «Локомотив».



«Поздравляю футбольный клуб «Краснодар» и всех болельщиков с поистине исторической победой и выходом в групповой этап Лиги чемпионов», — написал Кондратьев в своём «инстаграме».



Жеребьёвка групповой стадии Лиги чемпионов состоится сегодня, 1 октября. «Зенит» будет в первой корзине, «Краснодар» — в третьей, «Локомотив» — в четвёртой. Единственным участником Лиги Европы от России в нынешнем сезоне стал ЦСКА, «Динамо» и «Ростов» покинули этот турнир на стадии квалификации.

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