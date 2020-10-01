Экс-хавбек «Спартака» Фернандо доказал, что помогает своему водителю, сидящему в тюрьме

Бывший полузащитник «Спартака» Лукас Фернандо, ныне выступающий за китайский «Бэйцзин Гоань», опроверг информацию, что он не помогает своему бывшему водителю Робсону Оливейре, попавшему в тюрьму в России.

Робсона арестовали при попытке ввезти в страну наркотические вещества. Водитель заявил, что запрещённые препараты он взял по поручению Фернандо для его тестя. Позже футболист подтвердил эту информацию.

«Публикую несколько фотографий с моими разъяснениями по вопросу о Робсоне и документами, подтверждающими, что он получил мою помощь. В следующем посте я опубликую ещё больше квитанций», — написал Фернандо.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" бразильца.

Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 по 2019 год. Ранее он защищал цвета «Гремио», донецкого «Шахтёра» и «Сампдории».