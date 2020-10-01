«Эвертон» победил в шести стартовых матчах сезона впервые за 82 года
«Эвертон» одержал разгромную победу в матче 1/8 финала Кубка английской лиги с «Вест Хэм Юнайтед». Встреча прошла накануне, 30 сентября, на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась со счётом 4:1.
«Ириски» продлили свою победную серию. Подопечные Карло Анчелотти одержали победу во всех шести стартовых матчах нынешнего сезона. Как сообщает Opta, подобное произошло с «Эвертоном» впервые за 82 года. В последний раз ливерпульская команда выигрывала шесть раз подряд на старте кампании в сезоне-1938/1939.
Ранее «Эвертон» в трёх турах английской Премьер-лиги победил «Тоттенхэм Хотспур» (1:0), «Вест Бромвич Альбион» (5:2) и «Кристал Пэлас» (2:1), а на предыдущих стадиях Кубка лиги переиграл «Солфорд Сити» (3:0) и «Флитвуд Таун» (5:2).
Анчелотти провалил концовку сезона. Но уже получил двух знакомых топ-игроков
С Хамесом «Эвертон» наконец может выстрелить.
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