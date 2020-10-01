Защитник «Оренбурга» перешёл в «Томь» на правах аренды

21-летний центральный защитник «Оренбурга» Иван Лапшов продолжит карьеру в «Томи» на правах аренды до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт томской команды.
Лапшов — воспитанник московских ДЮФК «Мегасфера-Обручевский», «Чертаново» и «Локомотива». С 2016 года стал выступать в молодёжном первенстве за «железнодорожников» (49 матчей, 3 гола), с которыми в сезоне-2015/2016 стал чемпионом молодёжного первенства России. Единственный матч за основной состав «Локомотива» сыграл 10 мая 2019 года с «Рубином».
В сентябре 2019 года перешёл в «Оренбург», за который провёл два матча в молодёжном первенстве России и один матч в Премьер-Лиге. В сезоне-2020/2021 на поле не выходил.
Напомним, недавно «Томь» возглавил экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков.
- 1 октября 2020
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