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«Сделали большое дело». Мартынович — о выходе «Краснодара» в Лигу чемпионов

«Сделали большое дело». Мартынович — о выходе «Краснодара» в Лигу чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович в своём «инстаграме» отреагировал на итог ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с ПАОКом.

Как и в первой встрече, «быки» одержали победу со счётом 2:1. Таким образом, «Краснодар» впервые в своей истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. В главном еврокубковом турнире Российскую Премьер-Лигу будут также представлять «Зенит» и «Локомотив».

«Сделали большое дело. Всем спасибо за поздравления», — написал Мартынович.

Жеребьёвка групповой стадии Лиги чемпионов состоится сегодня, 1 октября. «Зенит» будет в первой корзине, «Краснодар» — в третьей, «Локомотив» — в четвёртой. Единственным участником Лиги Европы от России в нынешнем сезоне стал ЦСКА, «Динамо» и «Ростов» покинули этот турнир на стадии квалификации.

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