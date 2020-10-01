Уткин: «Краснодар» в этом составе дошёл, как доходит до готовности суп в русской печи

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал выход «Краснодара» в групповой этап Лиги чемпионов по итогам двухматчевого противостояния с ПАОКом в раунде плей-офф квалификации турнира (2:1, 2:1).



«Я поздравляю «Краснодар» от всей души. Если бы я был маловером, я бы, наверное, был посрамлён. Но я не маловер, а скептик. В этой игре, на мой взгляд, проявилось очень важное качество. Не очень понимаю, на какой стадии развития сейчас находится ПАОК, но думаю, что он во многом пал жертвой того же качества, которое помешало «Краснодару» в прошлом году. Пропустив мяч и сразу же его отыграв, имея возможность ещё одним голом перевести матч в дополнительное время, ПАОК не смог. А ведь он перехватил эмоциональную волну, ещё немного – и задрожал бы соперник.



Благодаря этому видны качества, которые сейчас есть у «Краснодара». У него уже появился опыт этих матчей. «Краснодар» в этом составе, что называется, дошёл, как доходит до готовности суп в русской печи – борщ, например. Команда в больше степени представляет собой команду, а не сумму усилий отдельных футболистов», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

Первый матч «Краснодар» сыграл с Красным Сулином. А теперь может с «Баварией» или «Барсой» 12 лет как целая жизнь.