Геркус: есть ощущение, что «Локомотив» может забыть о чемпионских амбициях на годы вперёд

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о перспективах красно-зелёных в чемпионате России.
«По нашему с Юрием Палычем и Эриком Штоффельсхаусом проездному билету они сейчас доехали до лигочемпионского места. Но летом его действие заканчивалось, были необходимы изменения. Они начались, и сейчас мы видим, что происходит. Есть ощущение, что они могут забыть о чемпионских амбициях на годы вперёд», — цитирует Геркуса Sport24.
Напомним, функционер работал в московском клубе с лета 2016 года по декабрь 2018 года. В этот период «железнодорожники» стали чемпионами России по итогам сезона-2017/2018, а также завоевали национальный Кубок в кампании-2016/2017. Пост генерального директора «Локомотива» после Геркуса занял Василий Кикнадзе.
- 1 октября 2020
-
13:10
-
13:06
-
12:45
-
12:33
-
12:10
-
12:07
-
12:04
-
11:49
-
11:48
-
11:34
-
11:30
-
11:13
-
11:04
-
11:01
-
10:54
-
10:42
-
10:33
-
10:08
-
10:06
-
10:00
-
09:57
-
09:50
-
09:37
-
09:21
-
08:30
-
07:44
-
07:00
-
06:23
-
06:04
-
05:34
-
04:40
-
04:14
-
03:42
-
03:33
-
03:15