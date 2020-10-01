Геркус: есть ощущение, что «Локомотив» может забыть о чемпионских амбициях на годы вперёд

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о перспективах красно-зелёных в чемпионате России.

«По нашему с Юрием Палычем и Эриком Штоффельсхаусом проездному билету они сейчас доехали до лигочемпионского места. Но летом его действие заканчивалось, были необходимы изменения. Они начались, и сейчас мы видим, что происходит. Есть ощущение, что они могут забыть о чемпионских амбициях на годы вперёд», — цитирует Геркуса Sport24.

Напомним, функционер работал в московском клубе с лета 2016 года по декабрь 2018 года. В этот период «железнодорожники» стали чемпионами России по итогам сезона-2017/2018, а также завоевали национальный Кубок в кампании-2016/2017. Пост генерального директора «Локомотива» после Геркуса занял Василий Кикнадзе.