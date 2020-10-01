Легенда «Шахтёра» Сергей Ателькин ушёл из жизни в возрасте 48 лет

Легендарный футболист «Шахтёра» Сергей Ателькин скончался на 49-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте донецкого клуба. Причины смерти не уточняются.



«Шахтёр» выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Ателькина. Светлая память…» — говорится в сообщении «горняков».



Ателькин, игравший на позиции нападающего, дебютировал в «Шахтёре» в 1990 году и провёл в команде первые семь лет своей карьеры, после чего отправился за границу, где выступал за «Лечче» и «Боавишту». В 1999 году Сергей вернулся в родной клуб, цвета которого защищал ещё три года. Последней командой экс-форварда стал «Металлург» (Донецк), за который он выступал с 2002 по 2003 год.



Ателькин является чемпионом Украины и четырёхкратным обладателем Кубка страны. Он находится на восьмом месте в списке лучших бомбардиров в истории «Шахтёра».