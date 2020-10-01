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«Милан» купил норвежского футболиста, забившего ему в квалификации Лиги Европы

«Милан» купил норвежского футболиста, забившего ему в квалификации Лиги Европы
Футбол / Италия 0

«Милан» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Йенса Хеуге из норвежского клуба «Будё-Глимт».

20-летний норвежский футболист заключил с итальянским клубом контракт, рассчитанный до 2025 года. За свою новую команду Йенс будет выступать под 15-м номером. Сумма сделки не разглашается, однако ранее сообщалось, что игрок обойдётся «россонери» в € 15 млн.

Напомним, «Милан» играл с «Будё-Глимтом» в квалификации Лиги Европы. «Россонери» одержали победу со счётом 3:2, а один из мячей в составе норвежского клуба забил как раз Хеуге. В раунде плей-офф соперником «Милана» станет португальский «Риу Аве». Матч состоится сегодня, 1 октября.

В чемпионате Норвегии сезона-2020 (первенство в этой стране проходит по системе «весна-осень») Хеуге принял участие в 17 матчах и забил в них 14 голов.

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