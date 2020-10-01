«Ростов» объявил о переходе Эльдора Шомуродова в «Дженоа»

Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов продолжит карьеру в «Дженоа», сообщается на официальном сайте российского клуба.



Стороны достигли соглашения о трансфере 25-летнего футболиста, условия которого не разглашаются.



«Мы благодарны Эльдору за его самоотдачу, голы и вклад, который он внёс в успехи команды! Желаем тебе удачи, Эльдор!» — говорится в сообщении ростовчан.



Шомуродов защищал цвета «Ростова» с 2017 года, а до этого выступал на родине за «Бунёдкор» и «Машъаль». В сборную Узбекистана вызывается с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. В прошлой кампании Эльдор забил 11 голов и отдал 6 результативных передач в 28 встречах чемпионата. В недавнем матче квалификации Лиги Европы с «Маккаби» из Хайфы игрок поразил ворота соперника впервые с февраля.

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