Президент «Ростова» прокомментировал переход Эльдора Шомуродова в «Дженоа»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц подтвердил переход нападающего Эльдора Шомуродова в «Дженоа».



«После долгих переговоров нами было принято предложение от клуба «Дженоа». Уверен, что Эльдора ждёт большое путешествие в европейском футболе. Его переход в наш клуб совпал с тем периодом, когда я стал президентом «Ростова», поэтому спустя годы могу сказать, что Эльдор – умный, скромный и хороший человек, в том числе вне футбольного поля. Эти качества очень важны в современном мире, и я желаю ему оставаться таким же всегда.



Мы не говорим Эльдору «прощай». Убеждён, что он останется нашим другом и болельщиком «Ростова», — сказал Арутюнянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.