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Президент «Ростова» прокомментировал переход Эльдора Шомуродова в «Дженоа»

Президент «Ростова» прокомментировал переход Эльдора Шомуродова в «Дженоа»
Футбол / РПЛ 0

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц подтвердил переход нападающего Эльдора Шомуродова в «Дженоа».

«После долгих переговоров нами было принято предложение от клуба «Дженоа». Уверен, что Эльдора ждёт большое путешествие в европейском футболе. Его переход в наш клуб совпал с тем периодом, когда я стал президентом «Ростова», поэтому спустя годы могу сказать, что Эльдор – умный, скромный и хороший человек, в том числе вне футбольного поля. Эти качества очень важны в современном мире, и я желаю ему оставаться таким же всегда.

Мы не говорим Эльдору «прощай». Убеждён, что он останется нашим другом и болельщиком «Ростова», — сказал Арутюнянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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