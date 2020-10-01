Президент «Ростова» прокомментировал переход Эльдора Шомуродова в «Дженоа»
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц подтвердил переход нападающего Эльдора Шомуродова в «Дженоа».
«После долгих переговоров нами было принято предложение от клуба «Дженоа». Уверен, что Эльдора ждёт большое путешествие в европейском футболе. Его переход в наш клуб совпал с тем периодом, когда я стал президентом «Ростова», поэтому спустя годы могу сказать, что Эльдор – умный, скромный и хороший человек, в том числе вне футбольного поля. Эти качества очень важны в современном мире, и я желаю ему оставаться таким же всегда.
Мы не говорим Эльдору «прощай». Убеждён, что он останется нашим другом и болельщиком «Ростова», — сказал Арутюнянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 1 октября 2020
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