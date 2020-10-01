Шомуродов: люди из «Ростова» поверили в меня, их поддержка стала главной в моей жизни
Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов продолжит карьеру в «Дженоа», форвард прокомментировал свой трансфер.
«Дорогие болельщики „Ростова“. Хочу выразить вам слова благодарности за вашу поддержку. Я был счастлив в „Ростове“ с 2017 года, клуб останется навсегда частью моей жизни. Я помню ваши эмоции после моих голов. Я никогда этого не забуду. Желаю вам всего наилучшего.
Я очень благодарен руководству клуба, тренерскому штабу и работникам базы. Эти люди поверили в меня. Их поддержка стала главной в моей жизни. Сейчас настало время двигаться дальше, но это не значит, что я забуду клуб. Я всегда останусь болельщиком «Ростова». И не забывайте: мы — «Ростов»!" — сказал Шомуродов в интервью пресс-службе клуба.
«Ростов» объявил о переходе Эльдора Шомуродова в «Дженоа»
- 1 октября 2020
-
14:49
-
14:25
-
14:21
-
14:08
-
13:58
-
13:39
-
13:37
-
13:10
-
13:06
-
12:45
-
12:33
-
12:10
-
12:07
-
12:04
-
11:49
-
11:48
-
11:34
-
11:30
-
11:13
-
11:04
-
11:01
-
10:54
-
10:42
-
10:33
-
10:08
-
10:06
-
10:00
-
09:57
-
09:50
-
09:37
-
09:21
-
08:30
-
07:44
-
07:00
-
06:23
Партнерский контент