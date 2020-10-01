Шомуродов: люди из «Ростова» поверили в меня, их поддержка стала главной в моей жизни

Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов продолжит карьеру в «Дженоа», форвард прокомментировал свой трансфер.

«Дорогие болельщики „Ростова“. Хочу выразить вам слова благодарности за вашу поддержку. Я был счастлив в „Ростове“ с 2017 года, клуб останется навсегда частью моей жизни. Я помню ваши эмоции после моих голов. Я никогда этого не забуду. Желаю вам всего наилучшего.

Я очень благодарен руководству клуба, тренерскому штабу и работникам базы. Эти люди поверили в меня. Их поддержка стала главной в моей жизни. Сейчас настало время двигаться дальше, но это не значит, что я забуду клуб. Я всегда останусь болельщиком «Ростова». И не забывайте: мы — «Ростов»!" — сказал Шомуродов в интервью пресс-службе клуба.