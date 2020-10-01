Владелец агентства VIP-знакомств: Роналду любил мальчиков. Брак с Шейк был прикрытием

Владелец агентства VIP-знакомств Пётр Листерман рассказал об отношениях между нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду и российской моделью Ириной Шейк.
«Ирину Шейк и Роналду познакомил я? Да, это моя работа. Ему просто нужно было прикрытие. Он любил мальчиков. Это был брак, что называется, для красоты. Ей нужна была популярность, а ему надо было не разочаровать своих фанатов и показать им, что он любит женщин.
Может быть, что-то у них случайно и было. Но в основном они играли роль. Стипендию мне за это дали нормальную», — сказал Листерман в ролике на канале Дмитрия Гордона в YouTube.
Роналду и Шейк находились в отношениях с 2010 по 2015 год. В настоящее время 35-летний португальский футболист встречается с Джорджиной Родригес. В сентябре сообщалось, что Криштиану сделал девушке предложение и она ответила согласием.
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